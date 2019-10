Sie werkelten sechs Monate kräftig, ab jetzt geht es in Lofer und Dienten in die heiße Phase! Die Seilbahner machen sich in der warmen Herbstsonne an den Feinschliff. „Wir bauen gerade die 57 neuen 8er-Sessel unseres Senderexpresses zusammen“, berichtet der Geschäftsführer der Bergbahn Lofer, Wilhelm Leitinger.