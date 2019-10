Bei ihm stöbern die Kunden in guten alten Bücherregalen und nicht mit dem Mauszeiger auf Webseiten. Den Geruch frischer Druckertinte gibt es gratis dazu. Klaus Seufer-Wasserthal arbeitet seit 27 Jahren in der Rupertus Buchhandlung in der Dreifaltigkeitsgasse in Salzburg. In dieser Zeit hat er einige Büchergeschäfte untergehen sehen.