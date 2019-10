„Wir sind in der Planungsphase“, berichtet FPÖ-Gemeinderat Michael Niegl. In Laufe der nächsten drei Wochen sollte die Protestaktion startklar sein. Das Ziel: Bürgern und Politikern aufzuzeigen, wie es aussieht, wenn auf einen Schlag „Hunderte Raucher“ vor den Lokalen gleichzeitig qualmen. Niegl: „Wenn in Zukunft alle in der Gasse rauchen müssen, gibt es sehr bald Probleme mit Anrainern.“