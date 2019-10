Dass Remi Frances größer sein würde als andere Babys in ihrem Alter, war ihren Eltern Emma und Daniel Millar aus New South Wales in Australien bereits im Vorfeld bewusst. Dass die „Kleine“ bei ihrer Geburt - sie wurde in der 38. Schwangerschaftswoche per Notkaiserschnitt geholt - beinahe stattliche sechs Kilogramm auf die Waage bringen würde, war dann allerdings doch eine gewaltige Überraschung. „Sie ist wie eine Mini-Sumo-Wrestlerin“, scherzte Mama Emma.