Das Ex-Victoria‘s-Secret‘s-Model Izabel Goulart lässt auf Instagram von sich reden. Die Freundin von Eintracht-Frankfurt-Torhüter Kevin Trapp genoss in Paris einen sonnigen Tag und das direkt vor dem Eiffel-Turm. Ob Adi Hütters Einsergoalie in Paris anwesend war, ist ungewiss. Der Deutsche war von 2015 bis 2019 in Paris im Dienste von Paris SG. Dort traf er auch die Brasilianerin Izabel, mit dem er mittlerweile bereits seit 2018 verlobt ist.