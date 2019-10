Da die Betriebsversammlung in den Morgenstunden des Montags abgehalten wurde, hielten sich die Verzögerungen für die Patienten in Grenzen. Für Akutfälle blieb die gewohnte Versorgung aufrecht. An der Versammlung nahmen auch Wiens Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, teil.