Bald ist es soweit: In etwas mehr als einem Montag kommt die Fortsetzung des Zeichentrick-Hits „Die Eiskönigin - Völlig unverfroren“ (Kinostart 21. November) in die heimischen Kinos - nun hat Disney den Fans ein neues Poster und einen brandneuen Clip vom zweiten Abenteuer von Elsa, Anna, Kristoff, Rentier Sven und Schneemann Olaf spendiert. Befürchtete Elsa in Teil 1, ihre Kräfte seien zu viel für die Welt, muss sie in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung hoffen, dass sie groß genug sind.