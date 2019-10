Neustrukturierung wurde eingeleitet

Doch nun hat man sich für eine Neustrukturierung entschlossen, die den „Weg in eine neue Kunsthaus-Ära ebnen soll“, so Kulturlandesrat Christopher Drexler. Das Kunsthaus soll eine eigene Gesellschaft werden, an der Stadt und Land (in Form des UMJ) mit jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Außerdem soll der Leasing-Vertrag, der eigentlich bis 2023 gelaufen wäre, vorzeitig aufgelöst werden, was „steuerliche und finanztechnische Vorteile mit sich bringt“, wie Kultur- und Finanzstadtrat Günter Riegler erklärt. Die finanziellen Mittel, die dadurch frei werden (aktuell fließen jährlich 2,2 Millionen € ins Leasing), sollen in „Baumaßnahmen und den laufenden Kunstbetrieb“ fließen, so Riegler.