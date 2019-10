Weitere Serie geklärt

Nach der Festnahme des 25-jährigen Mannes aus dem Bezirk Vöcklabruck konnte durch weitere Erhebungen und Spurenauswertungen eine weitere Einbruchsserie aus dem Jahr 2017 geklärt werden. Der 25-Jährige steht im Verdacht und ist auch geständig bereits im Jahr 2017 insgesamt fünf Einbrüche, davon ein Versuch, in Automaten und Container derselben Firma in Vöcklabruck begangen und Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen zu haben.