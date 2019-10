Mit beiden Händen gab ein türkischstämmiger 18-Jähriger aus Attnang am Samstag um 1.30 Uhr früh einem ortsansässigen 22-Jährigen in Schwanenstadt einen wuchtigen Stoß. Dieser stürzte zu Boden. Als sich das Opfer aufraffen wollte, versetzte ihm der Schläger mit Anlauf einen Fußtritt gegen den Kopf. Das verletzte Opfer wurde von zwei Freunden mit dem Taxi ins Vöcklabrucker Spital gebracht. Der beschuldigte Jugendliche wurde am Abend zuhause festgenommen. Der 18-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und wurde in U-Haft genommen.