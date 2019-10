Statistisch kracht es in Niederösterreich am häufigsten. Alle 18 Minuten kommt es zu einem Wildunfall auf den Straßen. 28.504 Tiere kamen etwa im vergangenen Jahr durch den Straßenverkehr landesweit zu Tode. Gerade im Herbst häufen sich die Unfälle dabei drastisch. „Einerseits wechseln die Tiere da vom Sommer- ins Winterrevier. Andererseits erschweren Laub, Feuchtigkeit und Nebel die Verhältnisse auf den Straßen“, analysiert man beim Landesjagdverband. Besondere Vorsicht sei außerdem in der Nacht, sowie in der Dämmerung geboten. Hier sind die Wildtiere am aktivsten, parallel dazu ist die Sicht aber am schlechtesten.