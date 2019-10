Die Feuerwehr von Spillern bei Stockerau, Bezirk Korneuburg , war gerade am ersten Einsatzort beim Löschen des Jäger-Hochstandes, als die nächsten Notrufe eingingen: Es brennt an zwei weiteren Stellen in dem Auwald entlang der Donau! Als auch auf Stockerauer Gebiet ein vierter Hochsitz in Flammen aufging, gab die Exekutive Großalarm: Ein halbes Dutzend Einsatzfahrzeuge rückte aus und durchkämmte systematisch die Region der Au, auch ein Hubschrauber beteiligte sich an der Suche nach den „Hochstand-Feuerteufeln“.