Am letzten Freitag wurde Johannes Hirschbichler im Krankenhaus in Zell am See jene Platte aus der rechten Schulter entfernt, die ihm nach seinem Schlüsselbeinbruch im Februar 2018 implantiert worden war. „Damit bin ich auch die letzte Erinnerung an meinen schweren Sturz los“, freut sich das 26-jährige Rad-Ass. Ein Sturz, der den Weißbacher nicht nur körperlich, sondern auch psychisch hart getroffen hatte und um die Chance brachte, sich beim Continental-Team Vorarlberg Santic zu beweisen.