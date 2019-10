Still und verunsichert nahm die Beschuldigte auf der Anklagebank des Landesgerichts in Eisenstadt Platz. Als die Richterin sie aufforderte, sich in die Mitte zu setzen, bat die junge Frau weinerlich darum, das nicht tun zu müssen. Wenige Minuten zuvor war sie allerdings noch eine ganz andere und hatte voller Wut ihren Pass zerrissen. Und genau dieser Aggression verdankte die 17-Jährige auch ihre Anklage. Denn in ihrem Wohnheim soll sie zunächst Mitbewohnerinnen und dann einschreitende Betreuerinnen körperlich und verbal wiederholt angegriffen haben.