Eine Sandbox ist eine Art „PC im PC“. In einem strikt abgegrenzten Raum simuliert der Computer hier ein weiteres Gerät, das aber nur virtuell existiert. Man kann es als eine Art „Quarantäne“ für Programme ansehen. In der Sandbox ausgeführte Programme können nicht auf andere Daten auf dem PC zugreifen und sind im Grunde in der simulierten Umgebung gefangen. So können Sie Programme in Sicherheit ausführen, ohne dass Ihr „echter“ Computer Gefahr läuft, mit Viren infiziert oder ausspioniert zu werden.