In kürzester Zeit vergriffen

Das Pünktchen-Kleid von & Other Stories, das Herzogin Meghan auf Fraser Island getragen hatte, war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch ein olives Seidenhemd von & Other Stories, das die Herzogin bei einem Besuch in Sussex trug sorgte für so viel Begeisterung bei den Fans, dass es nach kürzester Zeit vergriffen war.