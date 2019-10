Wiener Rathaus wird zur Game-City

Gamer und alle, die es noch werden wollen, haben bei der „Game City“ auch heuer wieder ein ganzes Wochenende lang die Möglichkeit, die neuesten Videogames zu testen und mit Ausstellern, Experten und der Community in Austausch zu treten. Österreichs größte Gaming-Veranstaltung steht heuer unter dem Motto „Verbindet!“. Damit unterstreicht die Game City die große Stärke von Gaming, Menschen miteinander in Kontakt und Austausch zu bringen - über alle Grenzen hinweg. Rund 90 Aussteller, darunter Branchengrößen wie MediaMarkt, Microsoft Xbiox, Nintendo, Omen by HP, Proworx, Saturn, Sony Playstation oder Ubisoft, präsentieren dabei aktuelle Highlights.