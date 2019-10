Vor mittlerweile knapp einem Jahr ist im Wiener Bezirk Simmering das Parkpickerl eingeführt worden. In der Zeit von 9 bis 19 Uhr müssen seither also all jene, die nicht über ein derartige Ausnahmeregelung verfügen, für das Parken im Zentrum des Bezirks und rund um die U-Bahn-Stationen zahlen. Doch die Zeitspanne des kostenpflichtigen Parkens ist Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) nicht genug. Er denkt nun laut über eine Verlängerung bis 22 Uhr nach.