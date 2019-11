Sailor Moon & Co.: Mega-Fan-Treffen erneut in Wien

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, denn wöchentlich wächst die Gästeliste der bevorstehenden fünften VIECC Vienna Comic Con. Für das ultimative Wochenende in der Messe Wien haben sich Hollywoods Youngster Jack Dylan Grazer, die begnadete Comickünstlerin Holly Golightly und Furano Cosplay, der direkt von der Community in die Cosplay Central gewählt wurde, angesagt. Heuer geht außerdem ein großer Wunsch der Community in Erfüllung. Autor und Allroundtalent Thomas Brezina beehrt die Messe. Highlight ist der Besuch von David Bradley, der in weit über 100 Film- und Fernsehproduktionen brillierte. Bekannt ist er beispielsweise durch „Game of Thrones“, „Harry Potter“ oder „Captain America“! Auch City4U wird wieder live vor Ort dabei sein!