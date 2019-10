Süße Nachrichten sehen anders aus: Mars Austria will seine Schokoladenfabrik im burgenländischen Breitenbrunn zusperren. Bis Ende des kommenden Jahres werde die Arbeit in der Produktionsstätte möglicherweise eingestellt, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens, zu dem bekannte Naschereien wie etwa Mars, Snickers, Twix, Balisto und Milky Way gehören. Grund sei die weltweit sinkende Nachfrage rund um die dort gefertigten Rollwaffelprodukte trotz hoher Investitionen. Von der Schließung betroffen wären 110 Beschäftigte. Das Land Burgenland will jetzt das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen.