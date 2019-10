Das Damen-Ranking ist in den Top Ten gleich geblieben, es führt die Australierin Ashleigh Barty. Die Oberösterreicherin Barbara Haas verlor nach ihrem Erstrunden-Out in Linz zwei Plätze, ist nun 149. Im Doppel machte sie durch ihren Finaleinzug in der Heimat knapp 200 Ränge gut, ist da nun 326.