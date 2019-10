Die Schmitten dockt heuer das Glemmtal an

Ähnlich frohlockt wenige Kilometer weiter Schmittenchef Erich Egger. Schon am 7. Dezember eröffnet er die erste Sektion des zellamseeXpress von Viehhofen auf das Salersbachköpfl: „Damit haben wir auch eine Anbindung ins Glemmtal, das ist eine wichtige Weichenstellung für uns – jetzt ist in puncto Skigebietsverbindung der Skicircus am Zug.“ Gut sechs Monate bauten die Zeller an der neuen 10er-Gondelbahn, die bei der Mittelstation nahtlos in die 2016 eröffnete zweite Sektion übergeht. Gesamtkosten: 30 Millionen Euro.