Mehr als 260 Milliarden Euro liegen noch immer gering verzinst bei den Banken. Erste-Chef Peter Bosek: „Hätten die Österreicher in den letzten fünf Jahren nur zehn Prozent davon nicht aufs Sparbuch, sondern in Aktien angelegt, hätten sie sieben Milliarden Euro an zusätzlichen Erträgen erwirtschaften können.“ Freilich kann man mit Aktien auch Geld verlieren, und vielen ist das zu riskant.