So schmeckt der Süden! Auch wenn die warme Jahreszeit nun in weite Ferne gerückt ist, mit unserem Rezeopt der Woche holen Sie ein bisschen Sommer zurück in die Küche: Moderator und Hobbykoch Peter Tichatschek kocht ausgewählte Lieblingsrezepte der „Krone“-Leser nach. Am Menüplan steht heute: Mediterrane Kalbsschnitzel von Elisabeth Maier.