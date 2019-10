Die Feierabend-Serie im Congress Center Wörthersee in Pörtschach wird dann am 7. Dezember mit dem großartigen Otto Schenk fortgesetzt. Es wird reihenweise Sachen zum Lachen geben, wenn der Künstler Adventliches lesen wird. Und am 14. Dezember sorgt dann noch Michael Schottenberg erzählend und kochend für Unterhaltung. Karten ebenfalls bei Ö-Ticket.