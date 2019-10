Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die 30-Jährige von ihrem Mörder in einem Hotelzimmer angeschrien, geschlagen und gewürgt wurde. Henry versuchte sich mit letzter Kraft aus den Zwängen ihres Peinigers zu befreien - vergebens. Weitere Fotos zeigen, dass Brian Steven Smith sein Opfer in ein weißes Leintuch wickelte und es zum Auto schleppte. Er legte die Frau am Straßenrand ab.