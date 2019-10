Grüne in Wien und Vorarlberg: „Da liegen schon Welten dazwischen“

Immerhin seien die Grünen in Wien nicht vergleichbar mit den Grünen in Vorarlberg. „Da liegen schon Welten dazwischen.“ Beispielsweise würden die Meinungen in Sachen Steuerreform, Klimaschutz und Standortpolitik deutlich auseinandergehen. „Das muss unter einen Hut gebracht werden“, so Wallner.