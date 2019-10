Paare gehen in der Freizeit oft getrennte Wege

Sind Freizeitaktivitäten ohne Partner ein No-Go? Nicht in Österreich! Laut einer aktuellen Studie von parhhip.at ist es fast acht von zehn in Partnerschaft lebenden Österreichern wichtig, ab und an auch mal etwas alleine zu unternehmen. Rund die Hälfte der Befragten stimmt sich dabei mit dem Partner ab, oftmals lange im Vorhinein. Der Geschlechtervergleich zeigt, dass es besonders Frauen (32 Prozent) ein Anliegen ist, ein unabhängiges Eigenleben außerhalb der Partnerschaft aufrechtzuerhalten, während nur 25 Prozent der Männer dieses Bedürfnis haben. Generell gilt: Je jünger ein Paar, desto stärker der Wunsch, auch mal getrennte Wege in der Freizeit zu gehen. Jeder Fünfte verbringt am liebsten seine gesamte Freizeit mit dem Partner, besonders die Steirer (26 Prozent), am seltensten die Tiroler und Vorarlberger (14 Prozent).