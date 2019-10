Slowenische Tageszeitungen und Informationsportale im Internet gehen nach der 0:1-Heimniederlage gegen Österreich hart mit der Nationalmannschaft Sloweniens ins Gericht. Im Entscheidungsspiel um die EM-Qualifikation hätten die Hausherren praktisch keine Chance gehabt und müssten jetzt verdient zuhause bleiben, lautete am Montag der Tenor der Kommentare. Der größte ÖFB-Schreckmoment in Ljubljana war ein grobes Foul von Andreas Ulmer an den Slowenen Roman Bezjak, für das der Salzburg-Kapitän vor der Pause auch Rot hätte sehen können - vielleicht sogar müssen. So sieht es auch teilweise die slowenische Presse.