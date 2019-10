Nur am Abstellgleis

Bei Juventus Turin befindet sich Mandzukic derzeit am Abstellgleis. In der laufenden Saison konnte er noch keinen Pflichtspieleinsatz verbuchen und musste mit einem Platz auf der Tribüne vorliebnehmen. Ein Wechsel würde daher für beide Seiten Sinn ergeben: Der Stürmer will spielen und zeigen, dass er noch weiß, wo das Tor steht. Manchester United braucht einen Spielertypen wie Mandzukic, der viel arbeitet und in den entscheidenden Momenten das Tor trifft.