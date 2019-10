Der Jugendliche (16) war gegen 22 Uhr in Salzburg Nonntal unterwegs, als ihn zwei unbekannte Täter plötzlich attackierten. Nachdem sie dem Burschen mehrmals mit der Faus in das Gesicht geschlagen hatten, versuchten die Täter dem Opfer sein Mobiltelefon zu entreißen. Er konnte sein Handy jedoch behalten. Daraufhin raubten die Täter ihrem Opfer seine Geldtasche aus der Hosentasche und liefen in Richtung NAWI davon. Der Salzburger wurde bei dem Angriff im Gesichtsbereich verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief negativ.