Könnte das Titelrennen in der Salzburger Liga vorzeitig entschieden sein? Neumarkt liegt nach dem 1:1 gegen Bürmoos, dem vierten Spiel en suite ohne Sieg, schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Eugendorf. Womit das direkte Duell am Freitag zur rechten Zeit kommt. „Jetzt sind die Jungs natürlich heiß“, schilderte Obmann Thalhammer nach der erneuten Enttäuschung. Sonst bleibt nur noch Überraschungsteam Adnet dem Leader halbwegs auf den Fersen. Die Schnöll-Boys bezwangen Thalgau dank überragender Torwartleistung von Notnagel und Tormanntrainer Brunnauer im Kasten mit 4:1. Sehenswert: Essl verwertete eine Hereingabe per Sensationsvolley ins Kreuzeck zum vorentscheidenden 3:1. Zwischen Adnet und Neumarkt lauert nur noch Zell am See.