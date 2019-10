Die deutsche Regierung weist Berichte zurück, denen zufolge die Entscheidung über eine Beteiligung des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei am deutschen 5G-Mobilfunknetz gefallen sein soll. Zwar soll die Regierung in Kürze einen Sicherheitskatalog verabschieden, in dem Kriterien für die Beteiligung von Firmen an dem 5G-Netz festgelegt werden, einzelne Firmen sollen darin jedoch nicht ausgeschlossen werden.