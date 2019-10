„Komödie am Kai“ begeistert mit neuem Lachschlager

Worum geht es in „Funny Money“?

„Wir sind reich!“ Der bis gerade eben noch ganz brave Buchhalter Karl ist wild entschlossen, sein altes Leben auf der Stelle hinter sich zu lassen. In der Wiener Straßenbahn hat er irrtümlich den Aktenkoffer seines Sitznachbarn mitgenommen und ist jetzt überraschend Millionär. Sofort erwacht die kriminelle Energie in ihm - so kann er der Versuchung des unerwarteten Geldsegens nicht widerstehen und drängt seine Frau Elfie gemeinsam mit ihm und dem Geld die Flucht in den sonnigen Süden anzutreten. Es dauert jedoch nicht lange, bis sich die Polizei für Karl Nowak zu interessieren beginnt, da sein eigener Aktenkoffer in der Hand einer Leiche im Donaukanal aufgetaucht ist. Auch die plötzlich vor der Tür stehenden Geburtstagsgäste erleichtern eine unauffällige Flucht nicht wirklich. Karl gibt sein Bestes, um die verschiedenen Parteien zu beschwichtigen, indem er in immer neue Rollen schlüpft und immer haarsträubendere Erklärungen erfindet. Als dann auch noch ein mysteriöser Gangsterboss auftaucht und Anspruch auf den Koffer erhebt, ist das Chaos perfekt.