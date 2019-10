„Glauben Sie mir: nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen“, ließ der 28-jährige Gündogan kurz vor seinem Startelf-Einsatz in Tallinn am Sonntagabend mitteilen. Der Leistungsträger von Manchester City steuerte zu dem Erfolg zwei Tore bei und bereitete das 3:0 von Timo Werner vor. Can hatte bereits nach 14 Minuten die Rote Karte wegen Torraubs gesehen.