Schicksalstag in Katalonien: In einem historischen Prozess gegen Separatistenführer hat das Oberste Gericht in Madrid am Montag neun der Angeklagten des Aufruhrs schuldig gesprochen. Die Angeklagten wurden zu langjährigen Haftstrafen von bis zu 13 Jahren verurteilt. Zudem erließ Spanien am Montag einen neuen Europäischen Haftbefehl gegen den flüchtigen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.