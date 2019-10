Governator war er schon. Terminator ist er wieder. Preisfrage: Was würde Arnold Schwarzenegger gerne sein? Die Antwort (kein Witz) ist: Dekorateur. Das deutet er in der neuesten „Terminator“-Folge an. Da diskutiert Carl (so Arnies Name im Film) ernsthaft, ob man ein Mädchenzimmer mit Pünktchen-Muster, Streifen oder Schmetterlingen drapieren soll. Unser Korrespondent Dierk Sindermann traf den Star in Los Angeles und fragte nach.