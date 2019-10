„DogDance“-Show in Wiener Einkaufszentrum

Am Freitag, 18.Oktober, von 10 bis 19 Uhr und Samstag, 19. Oktober, von 9 bis 18 Uhr findet im Wiener Shopping-Center „Huma Eleven“ eine Hundemesse namens „Hundstage“ statt. Highlight sind die beiden „DogDance“-Shows der Supertalent-Gewinner und America’s Got Talent-Halbfinalisten Lukas Pratschker und Border Collie Falco am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 14 Uhr.