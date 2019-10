In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Fünf Jahre hat sich der Salzburger Extremsportler Felix Baumgartner auf seinen Stratosphären-Sprung vorbereitet. Am 14. Oktober 2012 ist es schließlich soweit. Gegen halbsechs abends hebt eine Druckkapsel, in der sich Baumgartner befindet, ab. Die Tür wird geöffnet, Baumgartner steigt auf eine kleine Plattform und springt. Und die ganze Welt fiebert mit.