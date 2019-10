Der britische Waffen-Aktivist Philip Luty, der die Vorlagen für die Waffen im deutschen Halle an der Saale geliefert hat, erlebte die 3D-Drucker-Ära nicht mehr. Er starb 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung, kurz bevor er sich vor einem Gericht in Großbritannien wegen einer Terrorismusklage verantworten musste.