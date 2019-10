Die Tiroler Polizei hat am Freitag in Reutte einen unbelehrbaren 19-jährigen Probeführerscheinbesitzer gestoppt. Nachdem dem jungen Mann, weil er alkoholisiert durch Lechaschau gerast war, bereits der Probeführerschein abgenommen worden war, verursachte er nur wenige Stunden später auch noch einen Verkehrsunfall in Reutte und beging anschließend Fahrerflucht.