Zu zwei Bränden musste die Grazer Berufsfeuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag ausrücken: In der Grazbachgasse löste ein technischer Defekt in einem Verteilerkasten einen Kellerbrand aus. Und in der Burggasse standen Altpapiercontainer in Flammen, Brandstiftung wird vermutet.