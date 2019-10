Seehofer sagte in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ am Sonntagabend, dass viele der potenziellen Täter aus der Gamer-Szene kämen und sich Simulationen geradezu als Vorbild nehmen würden. Deshalb müsse genau hingeschaut werden, ob es noch um ein Computerspiel gehe „oder eine verdeckte Planung für einen Anschlag“. In einem von der ARD vorher auf Twitter veröffentlichten Ausschnitt des Interviews sagte Seehofer weiter, „und deshalb müssen wir die Gamer-Szene stärker in den Blick nehmen“. Das Problem sei „sehr hoch“.