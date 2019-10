„Konnte nicht schlafen, nicht essen“

„Ich konnte nicht schlafen, nicht lesen, nicht fernsehen, nicht essen“ und zugleich sei es schwierig gewesen, mit der eigenen Familie zu sprechen. „Ich leide an ADHS und Dyslexie, hatte Depressionen und wollte nicht mehr leben“, so Middleton. „Fakt ist, egal, welche Erfahrungen einer gemacht hat, es ist am Schwierigsten, mit der eigenen Familie zu sprechen.“