„Eine einzigartige Schöpfung der Natur“

„Soweit wir wissen, hat es in der Geschicht des weltweiten Diamantenabbaus noch nie so einen Diamanten gegeben. Das ist eine wirklich einzigartige Schöpfung der Natur. Vor allem, weil die Natur keine Leerstellen mag. Normalerweise werden Lücken in Mineralen rasch durch ander Minerale ersetzt“, wird Oleg Kovalchuk, vom Forschungszentrum von Alrosa in einer Aussendung zitiert. Es sei daher höchst ungewöhnlich, das ein Diamant einen anderen in einem Hohlraum einschließe, so der Experte.