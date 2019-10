Deutsche Regierung warnt vor „problematischen Folgen“

In der Stellungnahme des deutschen Innenministeriums für die „Welt am Sonntag“ ist ebenfalls von „absehbar problematischen Folgen des geplanten Schrittes des Konzerns Facebook für die öffentliche Sicherheit“ die Rede. Die Bundesregierung fordere Facebook auf, eine Hintertür für die Einsicht in verschlüsselte Kommunikationsinhalte zu schaffen: „Technische Lösungen müssen im Einzelfall und in Abhängigkeit von der jeweiligen Plattform gefunden werden.“