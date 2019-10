„Ich bin sehr glücklich. Wir sind sehr, sehr glücklich“, verriet Cody laut „People“-Magazin beim „Tiffany & Co. Mens Launch“ in Los Angeles. Sie seien einfach auf einer Wellenlänge, legte der 22-Jährige nach. „Sie ist kreativ. Sie geht dem, was sie tut, voller Leidenschaft nach, und ich bin in dieser Hinsicht sehr ähnlich. Deshalb verstehen wir uns so gut“, erklärte er.