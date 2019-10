Möglich macht all dies der 1:0-Sieg in Laibach, den Stefan Posch in seinem vierten Länderspiel mit seinem ersten Tor im A-Team fixierte. Toll, wie die Mannschaft auftrat, wie alle für diesen Sieg, den sie unbedingt wollten, kämpften. Da war er wieder, jener Kampfgeist, mit dem man sich 2016 für die EURO qualifiziert hatte, das erinnerte an dieLeistungen in der damaligen Quali.