Österreich nahm in Slowenien den intensiven Kampf ab der ersten Sekunde an, siegte in der EM-Quali verdient mit 1:0. Damit steht die ÖFB-Auswahl vor der Teilnahme an der EURO 2020. Zwei Kicker ragten beim Sieg in Laibach heraus. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von Peter Klöbl: