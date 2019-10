Am Sonntagabend ist es in der Quellenstraße in Wien-Favoriten zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein mit zwei Messern bewaffneter Mann war auf und ab gegangen, Zeugen hatten daraufhin die Polizei informiert. Der Mann bedrohte einen Passanten und auch die herbeigerufenen Beamten. Die Polizisten verfolgten den Verdächtigen, er wurde kurze Zeit später mit einem Schuss ins Bein gestoppt. Es handelt es sich um einen 29-jährigen Asylwerber aus Syrien.